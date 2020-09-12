Что это было? Игрок NAVI по CS:GO flamie отказался пожимать руку Perfecto

Странная ситуация произошла во время матча NAVI с польским коллективом x-kom AGO на онлайн-турнире ESL Pro League Season 12 Europe, который прошёл 10 сентября. Матч получился не самым лёгким для игроков украинской организации. Видимо, из-за сильного эмоционального волнения Егор flamie Васильев проигнорировал рукопожатие с Ильёй Perfecto Залуцким.
Украинский коллектив без проблем справился с AGO на Mirage, победив со счётом 16:9. Но на Nuke фаворит испытал настоящие проблемы с не самым сильным соперником. Ситуация складывалась не лучшим образом, в какой-то момент поляки даже вели с преимуществом в четыре раунда.
Момент опубликован на Twitch-канале ESL_CSGO.
Игроки нервничали, но больше остальных нервничал flamie, который сначала что-то высказал Perfecto, а после окончания матча не стал ему пожимать руку. Неизвестно, чем именно была вызвана такая реакция, тем более что игроки Natus Vincere всё-таки довели тот матч до победы.
После четырёх проведённых матчей на турнире Natus Vincere занимает промежуточное первое место в группе А, обыграв GODSENT, BIG и AGO со счётом 2:0 и уступив ENCE — 0:2.
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