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Экс-игрок NAVI seized — о худших тиммейтах: было сложно играть с s1mple

Экс-игрок NAVI seized — о худших тиммейтах: было сложно играть с s1mple
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Бывший игрок NAVI по CS:GO, выступающий ныне за Cyber Legacy, Денис seized Костин рассказал о худших и лучших тиммейтах в карьере.

«Лучшим тиммейтом был flamie. Мы были близкими друзьями, вместе гуляли, ходили в кино и жили в одном номере во время турниров. В матчах тоже отлично понимали друг друга и всегда играли парой.

Назвать худшего тиммейта сложнее, поскольку у всех есть своих плюсы и минусы. Было довольно сложно играть с s1mple. Не из-за его исполнения, а из-за характера. На тот момент он был ещё молод, не подбирал выражения, когда был чем-то недоволен. В то же время за пределами CS:GO мы всегда были и остаёмся в дружеских отношениях, как и с большинством бывших напарников по NAVI. Худшим тиммейтом был ceh9, если учитывать только уровень игры», — цитирует Костина HLTV.org.

Seized играл за Natus Vincere с августа 2013 по октябрь 2017 года.

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