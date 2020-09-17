Форвард ЦСКА Эджуке обошёл по скорости Месси, Роналду и Неймара в FIFA 21
Киберспорт / FIFA 0
Новичок московского ЦСКА нападающий Чидера Эджуке вошёл в топ-20 самых быстрых футболистов FIFA 21 с показателем 94.
По скорости Эджуке опередил форварда «Барселоны» Лионеля Месси (85), нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду (89) и Неймара (91) из «Пари Сен-Жермен».
Посмотреть публикацию можно на странице ЦСКА в "Твиттере".
Самые быстрые игроки в FIFA 21 — Адама Траоре из «Вулверхэмптона», Килиан Мбаппе из «ПСЖ» и
Альфонсо Дэвис из «Баварии» (все — 96).
Напомним, Чидера Эджуке подписал с ЦСКА контракт на четыре года. Год назад нападающий перебрался в «Херенвен» из норвежского клуба «Волеренга» за € 2 млн. В сезоне-2019/2020 футболист вышел на поле 25 раз, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи.
Самые быстрые игроки в FIFA 21 — Адама Траоре, Килиан Мбаппе и Альфонсо Дэвис
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