Перекупы и дефицит карточек. В США за первый день распродали все GeForce RTX 3080

17 сентября стартовала продажа GeForce RTX 3080. В США менее чем за сутки распродали все видеокарты этой серии. Из-за большого дефицита видеокарт появились перекупщики, которые предлагают приобрести RTX 3080 за $ 2-3 тыс. при официальной стоимости видеокарты в $ 699.
Один из американских покупателей написал в «Твиттере»: «22:33. И вот я здесь. До старта продаж RTX 3080 остаётся менее 12 часов. Доступно всего 15 видеокарт. Я — 14-й в строю. Буду держать вас в курсе всю ночь». В итоге ему всё-таки удалось приобрести RTX 3080 в исполнении MSI. Геймер не упустил момента похвастать своей покупкой, выложив фотографию видеокарты:
Фото: https://twitter.com/breadforcongres
NVIDIA представила новые видеокарты GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070 1 сентября. GeForce RTX 3080 получила 10 Гб видеопамяти типа Micron GDDR6X.
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