Меган Рапино возглавила топ лучших футболисток FIFA 21

Electronic Arts составила список лучших футболисток в FIFA 21. Возглавила его игрок сборной США Меган Рапино. Топ-15 составлен из игроков сборных.
Топ-15 футболисток FIFA 21
1. Меган Рапино (США) – 93
2. Саманта Керр (Австралия) – 92
3. Ванди Ренар (Франция) – 92
4. Вивианне Мидема (Нидерланды) – 91
5. Амандин Анри (Франция) – 91
6. Дженифер Марожан (Германия) – 91
7. Люси Бронз (Англия) – 90
8. Эжени ле Соммер (Франция) – 90
9. Каролина Хансен (Норвегия) – 90
10. Тобин Хит (США) – 90
11. Алекс Морган (США) – 90
12. Лике Мартенс (Нидерланды) – 89
13. Альмут Шульт (Германия) – 89
14. Кристин Синклэйр (Канада) – 89
15. Джули Эрц (США) – 88
Фото можно посмотреть на странице EA Sports FIFA в «Твиттере».
Релиз FIFA 21 состоится 9 октября для ПК, PlayStation 4, Nintendo Switch и Xbox One. Позже игра дебютирует и на консолях нового поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X.
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