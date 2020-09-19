Меган Рапино возглавила топ лучших футболисток FIFA 21

Electronic Arts составила список лучших футболисток в FIFA 21. Возглавила его игрок сборной США Меган Рапино. Топ-15 составлен из игроков сборных.

Топ-15 футболисток FIFA 21

1. Меган Рапино (США) – 93

2. Саманта Керр (Австралия) – 92

3. Ванди Ренар (Франция) – 92

4. Вивианне Мидема (Нидерланды) – 91

5. Амандин Анри (Франция) – 91

6. Дженифер Марожан (Германия) – 91

7. Люси Бронз (Англия) – 90

8. Эжени ле Соммер (Франция) – 90

9. Каролина Хансен (Норвегия) – 90

10. Тобин Хит (США) – 90

11. Алекс Морган (США) – 90

12. Лике Мартенс (Нидерланды) – 89

13. Альмут Шульт (Германия) – 89

14. Кристин Синклэйр (Канада) – 89

15. Джули Эрц (США) – 88

Фото можно посмотреть на странице EA Sports FIFA в «Твиттере».

Релиз FIFA 21 состоится 9 октября для ПК, PlayStation 4, Nintendo Switch и Xbox One. Позже игра дебютирует и на консолях нового поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X.