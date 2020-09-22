Стало известно, сколько будут «весить» игры для PlayStation 5

Стало известно, сколько будут «весить» игры для PlayStation 5. Напомним, консоль будет оснащена SSD на 875 ГБ.

Spider-Man: Miles Morales Ultimate Launch Edition — 105 ГБ (включая ремастер Spider-Man (2018))

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales — 50 ГБ

Ремейк Demon’s Souls (2020) — 66 ГБ

Аналитики считают, что пользователям не хватит места, доступного на встроенном SSD, и придётся либо покупать ещё один, либо тщательно следить за свободным пространством.

Стоимость консоли в России составляет 46 999 рублей. Версия без дисковода обойдётся в 37 999 рублей. PS5 выйдет 12 ноября 2020 года в США, Канаде, Мексике, Корее, Японии и Австралии. В России и остальных странах дата выхода PlayStation 5 запланирована на 19 ноября 2020 года.