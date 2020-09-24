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Разработчики передумали выпускать Among Us 2. Вместо этого они обновят оригинал

Разработчики передумали выпускать Among Us 2. Вместо этого они обновят оригинал
Киберспорт / Другие игры 0

Разработчики из InnerSloth в блоге рассказали о планах на будущее нашумевшей Among Us.

Сообщается, что студия планировала выпустить сиквел из-за устаревшего кода оригинальной Among Us, из-за которого добавить в игру много нового контента будет проблематично. После того как игра обрела популярность, разработчики решили отказаться от создания второй части игры, частично переработать код и добавить все запланированные нововведения в оригинал.

Among Us — кооперативный экшен, релиз которого состоялся в июне 2018 года для ПК и мобильных устройств. Игра начала пользоваться популярностью у геймеров после летсплеев британца Kaif. Спустя некоторое время Among Us привлекла внимание популярных стримеров, например Ченса Sodapoppin Морриса. Вчера, 20 сентября, пиковый онлайн игры составил 388 тыс. пользователей.

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