Ежедневный онлайн в Among Us превысил 60 миллионов игроков

Многопользовательский инди-экшен Among Us, созданный студией InnerSloth, поставил новый рекорд — ежедневно в игру заходит около 60 миллионов человек, сообщил разработчик игры Forest на своей странице в «Твиттере». Одновременный онлайн составляет 1/20 от дневного, то есть 3 миллионов игроков.
Большинство пользователей используют для игры мобильные версии Android и iOS. Пиковый онлайн в Steam за предыдущие сутки почти 360 тысяч игроков. Это четвёртый результат после Counter-Strike: Global Offensive, DOTA 2 и PUBG.
Как отмечает на своей странице в «Твиттере» аналитик Даниэль Ахмад, 60 миллионов активных игроков каждый день — это один из лучших показателей в индустрии. При этом Ахмад считает, что своей популярностью Among Us обязана тому, что на iOS и Android доступна условно-бесплатная версия игры.
Among Us — многопользовательская игра в стиле «Мафии», вышедшая на мобильных устройствах и ПК в 2018 году. Цель игроков — подготовить космический корабль к отлету. При этом в команде обязательно есть предатель, которому нужно уничтожить остальных и сорвать операцию. В июле Among Us начали популяризировать стримеры Twitch в Южной Корее и Бразилии. Через пару неделю популярность к игре пришла по всему миру.
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