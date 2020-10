Among Us для ПК и мобильных устройств: сравнение платформ

Among Us — многопользовательская игра, построенная на классическом противостоянии «мирных жителей» и «мафии». Она вышла в июне 2018 года, но не сразу смогла заинтересовать игроков. Ей потребовалось больше двух лет, чтобы её заметили. Ключом к успеху Among Us стала кросс-платформенность, которая позволяет пользователям ПК и игрокам на Android и iOS играть вместе. Но есть ли разница между платформами?

Самая большая разница заключается в цене. Steam-версия Among Us стоит 133 рубля. Помимо самой игры, за эти деньги вы получите несколько дополнительных косметических предметов. По современным меркам, 133 рубля — небольшие деньги. Но мобильная версия и вовсе — бесплатна.

Единственное, что должны сделать игроки на мобильных устройствах — это указать свои личные данные. Кроме того, вы столкнётесь с рекламой, которая будет время от времени появляться между играми. Если она будет вам мешать, то вы сможете отключить её, заплатив 2 доллара.

Видео опубликовано на YouTube-канале Innersloth.

Ещё одно отличие — в управлении. Обе версии игры имеют достаточно простое управление. В версии для ПК вы можете играть либо с помощью клавиатуры и мыши, либо просто с помощью мыши. На мобильных устройствах есть экранный джойстик, благодаря которому можно легко управлять персонажем. Он работает безупречно, а пользовательский интерфейс идеально вписывается в небольшие экраны. На мобильных устройствах проще убивать персонажей и управлять отчётами, а во время дискуссий выигрывает клавиатура.

Хотя игровой процесс одинаков на обеих платформах, незначительные различия в управлении, косметике и цене могут повлиять на ваши предпочтения. Если вы не хотите тратить деньги и много времени проводите вне дома, то лучше всего использовать мобильную версию. Но если вы предпочитаете играть в игры на большом экране и вам проще управлять персонажем на клавиатуре, чем на телефоне, то ваш выбор — это ПК-версия.