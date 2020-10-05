Steam назвала самые популярные видеокарты за сентябрь. GTX 1060 продолжает лидировать

Самой популярной видеокартой в сентябре, как и в предыдущие месяцы, стала NVIDIA GeForce GTX 1060. Она установлена у 10,37% пользователей Steam.

В десятке самых популярных видеокарт значатся только две видеокарты, поддерживающие функцию трассировки лучей — RTX 2060 и RTX 2070 SUPER. И лишь одна видеокарта от производителя AMD. Остальные девять видеокарт — от NVIDIA.

Топ-10 самых популярных видеокарт в Steam выглядит следующим образом:

GTX 1060 (доля видеокарт 10.37%) GTX 1050 Ti (7.30%) GTX 1050 (4.63%) GTX 1070 (3.84%) GTX 1650 (3.60%) RTX 2060 (2.89%) GTX 1660 Ti (2.83%) GTX 1080 (2.37%) RTX 2070 SUPER (2.14%) AMD RX 580 (2.13%)

Из остальных компонентов железа выделим, что самой популярной операционной системой стала 64-битная версия Windows 10, а самым популярным объёмом оперативной памяти является 16 Гб. Вся остальная информация доступна по этой ссылке.