Steam назвала самые популярные видеокарты за сентябрь. GTX 1060 продолжает лидировать
Самой популярной видеокартой в сентябре, как и в предыдущие месяцы, стала NVIDIA GeForce GTX 1060. Она установлена у 10,37% пользователей Steam.
В десятке самых популярных видеокарт значатся только две видеокарты, поддерживающие функцию трассировки лучей — RTX 2060 и RTX 2070 SUPER. И лишь одна видеокарта от производителя AMD. Остальные девять видеокарт — от NVIDIA.
Топ-10 самых популярных видеокарт в Steam выглядит следующим образом:
- GTX 1060 (доля видеокарт 10.37%)
- GTX 1050 Ti (7.30%)
- GTX 1050 (4.63%)
- GTX 1070 (3.84%)
- GTX 1650 (3.60%)
- RTX 2060 (2.89%)
- GTX 1660 Ti (2.83%)
- GTX 1080 (2.37%)
- RTX 2070 SUPER (2.14%)
- AMD RX 580 (2.13%)
Из остальных компонентов железа выделим, что самой популярной операционной системой стала 64-битная версия Windows 10, а самым популярным объёмом оперативной памяти является 16 Гб. Вся остальная информация доступна по этой ссылке.
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