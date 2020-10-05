Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Steam назвала самые популярные видеокарты за сентябрь. GTX 1060 продолжает лидировать

Steam назвала самые популярные видеокарты за сентябрь. GTX 1060 продолжает лидировать
Киберспорт 0

Самой популярной видеокартой в сентябре, как и в предыдущие месяцы, стала NVIDIA GeForce GTX 1060. Она установлена у 10,37% пользователей Steam.

В десятке самых популярных видеокарт значатся только две видеокарты, поддерживающие функцию трассировки лучей — RTX 2060 и RTX 2070 SUPER. И лишь одна видеокарта от производителя AMD. Остальные девять видеокарт — от NVIDIA.

Топ-10 самых популярных видеокарт в Steam выглядит следующим образом:

  1. GTX 1060 (доля видеокарт 10.37%)
  2. GTX 1050 Ti (7.30%)
  3. GTX 1050 (4.63%)
  4. GTX 1070 (3.84%)
  5. GTX 1650 (3.60%)
  6. RTX 2060 (2.89%)
  7. GTX 1660 Ti (2.83%)
  8. GTX 1080 (2.37%)
  9. RTX 2070 SUPER (2.14%)
  10. AMD RX 580 (2.13%)

Из остальных компонентов железа выделим, что самой популярной операционной системой стала 64-битная версия Windows 10, а самым популярным объёмом оперативной памяти является 16 Гб. Вся остальная информация доступна по этой ссылке.

Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020