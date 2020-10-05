Финал ESL Pro League Season 12 по CS:GO NAVI — Astralis на пике смотрели 568 тыс. зрителей
Финальный матч ESL Pro League Season 12 по Counter-Strike: Global Offensive на пике смотрели 568 406 человек, сообщает Esports Charts.
Напомним, Natus Vincere вышла в финал с верхней сетки, а Astralis — с нижней, и коллектив из СНГ имел преимущество перед матчем в виде одной карты. Российской команде требовалось победить на двух картах, датчанам нужно было взять три карты.
Получилась напряжённая, интригующая, в первую очередь для зрителей, игра, достойная финала. За Natus Vincere остался Dust — российский коллектив победил на этой карте со счётом 16:12. Но датчане не только смогли отыграть преимущество NAVI, но и взяли три следующие карты, победив на Nuke со счётом 16:14, на Train 22:19 и на Overpass со счётом 16:11.
NAVI уступила Astralis в финале ESL Pro League Season 12 по CS:GO
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