Пользователи выложили качественное фото карты Найт-Сити из Cyberpunk 2077

В интернете появилось качественное фото полноценной карты города Найт-Сити из игры Cyberpunk 2077. На карте можно сделать выводы о виртуальном городе, рассмотреть расположение районов. Хоть карта и уступает карте The Witcher 3, но всё равно впечатляет своими размерами.

Карта города в Cyberpunk

Судя по всему, речь идёт о финальной карте игры. Дело в том, что она была взята из физического издания Cyberpunk 2077.

Релиз Cyberpunk 2077 откладывался дважды. Сначала игра должна была выйти 16 апреля, но CD Projekt RED пришлось отложить релиз до 17 сентября, потому что в игре было больше ошибок, чем ожидал разработчик. Потребовалось немало времени, чтобы довести игру до совершенства. Потом релиз был перенесён на 19 ноября. Разработчики честно признались, что им потребовалось ещё немного времени, чтобы сбалансировать все механики и устранить различные баги.