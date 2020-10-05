Хедман, Карлсон и Даути получили наивысший рейтинг среди защитников в NHL 21

Вслед за десяткой лучших вратарей компания Electronic Arts назвала десять лучших защитников хоккейного симулятора NHL 21. Трое защитников — Виктор Хедман из «Тампы», Джон Карлсон из «Вашингтона» и Дрю Даути из «Лос-Анджелеса» — получили самый высокий рейтинг.

Топ-10 лучших защитников по версии NHL 21

Напомним, Александр Овечкин будет присутствовать на обложке хоккейного симулятора NHL 21. Игра выйдет на Xbox One и PlayStation 4 16 октября. Игроки, купившие издания Deluxe и Ultimate, смогут поиграть в 21-ю часть на три дня раньше, начиная с 13 октября.



Игрокам доступны три версии нового хоккейного симулятора: стандартное издание — за 4899 рублей, Deluxe-издание — за 5999 рублей, Ultimate-издание — за 7499 рублей.