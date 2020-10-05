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Хедман, Карлсон и Даути получили наивысший рейтинг среди защитников в NHL 21

Хедман, Карлсон и Даути получили наивысший рейтинг среди защитников в NHL 21
Киберспорт / Другие игры 0

Вслед за десяткой лучших вратарей компания Electronic Arts назвала десять лучших защитников хоккейного симулятора NHL 21. Трое защитников — Виктор Хедман из «Тампы», Джон Карлсон из «Вашингтона» и Дрю Даути из «Лос-Анджелеса» — получили самый высокий рейтинг.

Топ-10 лучших защитников по версии NHL 21

  1. Виктор Хедман («Тампа») — 91
  2. Джон Карлсон («Вашингтон») — 91
  3. Дрю Даути («Лос-Анджелес») — 91
  4. Роман Йози («Нэшвилл») — 90
  5. Алекс Пьетранджело («Сент-Луис») — 90
  6. Эрик Карлссон («Сан-Хосе») — 89
  7. Ши Уэбер («Монреаль») — 88
  8. Крис Летанг («Питтсбург») — 88
  9. Брент Бёрнс («Сан-Хосе») — 88
  10. Зак Веренски («Коламбус») — 87

Напомним, Александр Овечкин будет присутствовать на обложке хоккейного симулятора NHL 21. Игра выйдет на Xbox One и PlayStation 4 16 октября. Игроки, купившие издания Deluxe и Ultimate, смогут поиграть в 21-ю часть на три дня раньше, начиная с 13 октября.

Игрокам доступны три версии нового хоккейного симулятора: стандартное издание — за 4899 рублей, Deluxe-издание — за 5999 рублей, Ultimate-издание — за 7499 рублей.

Андрей Василевский из «Тампы» — лучший вратарь NHL 21
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