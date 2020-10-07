13 октября Apple представит iPhone 12

Американская корпорация Apple, производящая персональные, планшетные компьютеры, аудиоплееры и смартфоны, 13 октября проведёт презентацию, на которой, по слухам, покажет iPhone 12. Мероприятие пройдёт в онлайне и начнётся в 20:00 мск.

Сама Apple не называет, какие именно гаджеты она покажет. Но, по информации инсайдеров, компания анонсирует iPhone 12, новые наушники AirPods, колонку HomePod, телевизионную приставку Apple TV 2020 и новый MacBook, выполненный на собственном ARM-процессоре.

Предыдущая презентация Apple прошла 15 сентября. Вместо новых «айфонов» компания представила новую модель смарт-часов Apple Watch Series 6 и бюджетную версию часов Apple Watch SE, новый iPad 8 на базе процессора A12 Bionic и iPad Air в трёх необычных цветах.