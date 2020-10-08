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Кучеров, Тарасенко и Свечников вошли в десятку лучших правых вингеров NHL 21

Кучеров, Тарасенко и Свечников вошли в десятку лучших правых вингеров NHL 21
Киберспорт 0

Разработчики NHL 21 представили топ-10 лучших правых нападающих. Никита Кучеров возглавил этот список с рейтингом 92. Вслед за ним расположился Давид Пастрняк из «Бостона» с рейтингом 91. Замкнул тройку Патрик Кейн из «Чикаго». Он тоже получил рейтинг 91.

Помимо Кучерова, в список десяти лучших правых нападающих хоккейного симулятора вошли ещё два россиянина — Владимир Тарасенко из «Сент-Луиса и Андрей Свечников из «Каролины.

Топ-10 лучших правых вингеров:

  1. Никита Кучеров («Тампа») — 92
  2. Давид Пастрняк («Бостон») — 91
  3. Патрик Кейн («Чикаго») — 91
  4. Микко Рантанен («Колорадо») — 90
  5. Митчелл Марнер («Торонто») — 90
  6. Владимир Тарасенко («Сент-Луис») — 89
  7. Марк Стоун («Вегас») — 89
  8. Блейк Уилер («Виннипег») — 88
  9. Патрик Лайне («Виннипег») — 87
  10. Андрей Свечников («Каролина») — 86

Напомним, Александр Овечкин будет присутствовать на обложке хоккейного симулятора NHL 21. Игра выйдет на Xbox One и PlayStation 4 16 октября. Игроки, купившие издания Deluxe и Ultimate, смогут поиграть в 21-ю часть на три дня раньше, начиная с 13 октября.

Игрокам доступны три версии нового хоккейного симулятора: стандартное издание — за 4899 рублей, Deluxe-издание — за 5999 рублей, Ultimate-издание — за 7499 рублей.

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