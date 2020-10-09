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VAC беспричинно банит азиатских игроков в CS:GO. Никто не знает почему

VAC беспричинно банит азиатских игроков в CS:GO. Никто не знает почему
Киберспорт 0

Азиатские игроки сообщают, что античитерская программа Valve банит их в CS:GO без всяких на то причин. Сообщается, что баны происходят даже во время официальных матчей.

Игроки жалуются, что не имеют возможности связаться с Valve. К тому же никто не знает, в чём причина таких блокировок. Одна из теорий гласит, что VAC банит игроков за использование Streamlabs OBS — приложения для трансляций, позволяющее транслировать игры с компьютера.

«Очень надеюсь, что проблема не связана со Streamlabs. Ситуация вышла из-под контроля в Азии, в то время как у нас нет ничего подобного», — написал один из игроков на странице в «Твиттере».

Вторая версия беспричинных блокировок — использование браузеров со встроенным VPN.

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