В Steam началась акция в честь 60-летия Sega, Sonic раздают бесплатно

В Steam началась промоакция, посвящённая 60-летию компании SEGA. В рамках этой акции пользователи смогут бесплатно получить игру Sonic the Hedgehog 2 и купить со скидкой Total War: Warhammer II, а также ещё несколько тайтлов.

Все акционные игры:

• Sonic The Hedgehog 2 (бесплатно);

• Total War: Warhammer II (бесплатна до 13 октября; 846 руб. вместо 2489 руб.);

• Persona 4 Golden (959 руб. вместо 1199 руб.);

• Two Point Hospital (419 руб. вместо 1399 руб.);

• Yakuza Kiwami 2 (899 руб. вместо 1799 руб.);

• Endless Space 2 — Digital Deluxe Edition (174 руб. вместо 699 руб.);

• Sonic Mania (174 руб. вместо 699 руб.);

• Warhammer 40,000: Dawn of War III (179 руб. вместо 1799 руб.);

• Total War: Three Kingdoms (1667 руб. вместо 2489 руб.);

• Company of Heroes 2 (34,95 руб. вместо 699 руб.).