В Steam началась распродажа игр серии Wolfenstein

В Steam стартовала распродажа игр серии Wolfenstein от MachineGames и Arkane Studios.

Распродажа серии Wolfenstein в Steam, 11–12 октября

Wolfenstein Alt History Collection — 1401 рубль (прежняя цена — 3596 рублей)

Wolfenstein: Youngblood Deluxe — 649 рублей (1299 рублей)

Wolfenstein: The Old Blood — 324 рубля (649 рублей)

Wolfenstein: The New Order — 324 рубля (649 рублей)

Wolfenstein: Cyberpilot — 349 рублей (699 рублей).

Распродажа пройдёт и в других цифровых магазинах, где представлена игра. Сейчас приобрести игры по скидке также можно на Nintendo Switch.

Самой новой игрой серии является Wolfenstein: Youngblood. Её релиз состоялся в июле 2019 года для ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

Акция продлится до завтра, 12 октября.