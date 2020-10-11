В Steam началась распродажа игр серии Wolfenstein
В Steam стартовала распродажа игр серии Wolfenstein от MachineGames и Arkane Studios.
Распродажа серии Wolfenstein в Steam, 11–12 октября
Wolfenstein Alt History Collection — 1401 рубль (прежняя цена — 3596 рублей)
Wolfenstein: Youngblood Deluxe — 649 рублей (1299 рублей)
Wolfenstein: The Old Blood — 324 рубля (649 рублей)
Wolfenstein: The New Order — 324 рубля (649 рублей)
Wolfenstein: Cyberpilot — 349 рублей (699 рублей).
Распродажа пройдёт и в других цифровых магазинах, где представлена игра. Сейчас приобрести игры по скидке также можно на Nintendo Switch.
Самой новой игрой серии является Wolfenstein: Youngblood. Её релиз состоялся в июле 2019 года для ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.
Акция продлится до завтра, 12 октября.
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