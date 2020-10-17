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Россиянка Анна Ormeli Молева заняла второе место в конкурсе косплея по Cyberpunk 2077

Россиянка Анна Ormeli Молева заняла второе место в конкурсе косплея по Cyberpunk 2077
Киберспорт / Другие игры 0

Российская модель Анна Ormeli Молева стала призёром конкурса косплеев на готовящуюся к релизу видеоигру Cyberpunk 2077. Анонсирован конкурс был ещё в летом 2019 года, однако по сей день организаторы выбирали победителя.

В финал вышло 12 косплееров со всего мира, однако первое место заняла Мирьям Tingilya Пюк в образе Дум-Дума.

Второй стала россиянка Анна Ormeli Молева с косплеем Лиззи Уиззи. Ранее она же стала официальным лицом Элизабет из BioShock Infinite.

Третье место досталось Ларри Vulture Productions Гастингсу с косплеем Royce:

Стоит отметить, что вне призовых мест остался ещё один представитель России Сергей STEPANOVZ Степанов. В собственном гараже парень соорудил специально для конкурса 80-килограммовый экзоскелет для персонажа Royce.

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