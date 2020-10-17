Ceh9 рассказал, сколько зарабатывал в Natus Vincere

Комментатор, стример и бывший игрок NAVI Арсений ceh9 Триноженко рассказал о структуре заработка в киберспорте.
«Зарплата в NAVI была сначала $ 1000, потом $ 800, а на пике у меня было $ 1200 или $ 1300. Что касается призовых, то в киберспорте они делятся следующим образом: 85% забирают игроки и делят между собой, 15% достаётся организации. Призовые для тренера? Всё происходит по договорённости с командой. В „здоровой“ команде тренер получает столько же, сколько и игроки, — всё делится поровну. Наверное… А может, и не поровну, как они уже договорятся.
Владелец клуба не рассчитывает на призовые вообще, так как в киберспорте это не является заработком. Средства на счета клуба поступают в основном от рекламы. Единственный турнир, где можно заработать на призовых, — это The International», — сказал ceh9 во время стрима на Twitch.
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