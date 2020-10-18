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ZeroGravity — о решении Cloud9 раскрыть зарплаты игроков: моветон, который вредит сцене

ZeroGravity — о решении Cloud9 раскрыть зарплаты игроков: моветон, который вредит сцене
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Основатель Natus Vincere Александр ZeroGravity Кохановский прокомментировал решение американской организации Cloud9 раскрыть суммы трансферов при формировании нового состава по CS:GO. Также Cloud9 не стала скрывать и зарплаты обновлённого ростера.

«Не уверен, что кто-либо из клубов сделает подобный шаг. Назвал бы это моветоном. Такой подход больше вредит сцене, чем несёт пользу.

Он даёт игрокам мандраж и повод говорить «а вот там же» своим оргам. При этом в CS:GO нет такого рынка для таких зарплат таким игрокам, а экономика у киберспортивных команд все ещё отрицательная в 98% случаев.

Когда рынок будет готов, я более чем за такой подход. Но до этого ещё 3–5 лет», — написал ZeroGravity на своей странице в «Фейсбуке».

Новый состав Cloud9 начал формироваться в начале сентября. В итоге организация потратила более $ 1,1 млн на сделки с другими командами, а также будет выплачивать команде $ 136,7 тыс. ежемесячно.

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