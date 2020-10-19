В российских магазинах почти не осталось доступных для предзаказа PlayStation 5
В России большинство крупных ретейлеров перестали принимать предзаказы на PlayStation 5. Желающим приобрести консоль нового поколения придётся подождать нового поступления.
В настоящий момент оформить предзаказ на консоль и аксессуары к ней можно только в официальном магазине Sony, но в ближайшее время приставки могут закончиться и там.
Многие пользователи, успевшие оформить предзаказ, продают его на маркетплейсах со значительной наценкой: стоимость доходит до 80 тыс. рублей.
Напомним, релиз PlayStation 5 в России состоится 19 ноября, а предзаказ открылся 17 сентября. 12 ноября консоль выйдет в США, Канаде, Мексике, Корее, Японии и Австралии. Стоимость консоли в России составляет 46 999 рублей. Версия без дисковода обойдётся в 37 999 рублей.
Sony показала интерфейс PS5
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