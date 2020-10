Какая игра для вас лучшая в этом поколении консолей? Выскажите мнение!

До выхода консолей нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series остались считаные недели, поэтому самое время вспомнить игры, которые вышли в эпоху консолей уходящего поколения — PlayStation 4 и Xbox One. Только в этот раз подводить итоги будем не мы, а вы.

Поделитесь своим мнением с нами: расскажите, какая игра для вас является лучшей, самой любимой в этом поколении консолей.

Это может быть любая игра: шутер, RPG, стратегия или даже файтинг. Например The Witcher 3. Или Red Dead Redemption 2. А может, The Last of Us II. В общем, неважно, на какой платформе она вышла. Важно, чтобы её дата релиза совпадала с периодом лидерства PS4 и Xbox One.

Расскажите нам, заполнив форму ниже, какую игру вы можете назвать лучшей в уходящем поколении консолей. Мы прочитаем ваши истории и, возможно, даже опубликуем.