Какая игра для вас лучшая в этом поколении консолей? Выскажите мнение!
До выхода консолей нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series остались считаные недели, поэтому самое время вспомнить игры, которые вышли в эпоху консолей уходящего поколения — PlayStation 4 и Xbox One. Только в этот раз подводить итоги будем не мы, а вы.
Поделитесь своим мнением с нами: расскажите, какая игра для вас является лучшей, самой любимой в этом поколении консолей.
Это может быть любая игра: шутер, RPG, стратегия или даже файтинг. Например The Witcher 3. Или Red Dead Redemption 2. А может, The Last of Us II. В общем, неважно, на какой платформе она вышла. Важно, чтобы её дата релиза совпадала с периодом лидерства PS4 и Xbox One.
Расскажите нам, заполнив форму ниже, какую игру вы можете назвать лучшей в уходящем поколении консолей. Мы прочитаем ваши истории и, возможно, даже опубликуем.
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