Natus Vincere обыграла ESPADA и вышла в плей‑офф IEM New York Online 2020

Украинская организация Natus Vincere провела очередную встречу на турнире IEM New York Online 2020 для СНГ по Counter Strike: Global Offensive.



Со счётом 2:0 (16:5 на Mirage, 16:10 на Nuke) коллектив Кирилла Boombl4 Михайлова обыграл команду ESPADA. Таким образом, Natus Vincere, выиграв в двух матчах группового этапа из пяти, пробилась в плей-офф соревнований.



В группе А «рождённые побеждать» заняли третье место — первой, с пятью победами в пяти встречах, стала Virtus.pro, на втором месте расположилась forZe.



IEM New York Online 2020 для СНГ проходит с 13 по 25 октября. Команды разыгрывают призовой фонд в размере $50 тыс и RMR-очки, которые дают право сыграть на грядущем мэйджоре — турнире, который перенесён на неопределённое время.