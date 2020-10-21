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Natus Vincere обыграла ESPADA и вышла в плей‑офф IEM New York Online 2020

Natus Vincere обыграла ESPADA и вышла в плей‑офф IEM New York Online 2020
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Украинская организация Natus Vincere провела очередную встречу на турнире IEM New York Online 2020 для СНГ по Counter Strike: Global Offensive.

Со счётом 2:0 (16:5 на Mirage, 16:10 на Nuke) коллектив Кирилла Boombl4 Михайлова обыграл команду ESPADA. Таким образом, Natus Vincere, выиграв в двух матчах группового этапа из пяти, пробилась в плей-офф соревнований.

В группе А «рождённые побеждать» заняли третье место — первой, с пятью победами в пяти встречах, стала Virtus.pro, на втором месте расположилась forZe.

IEM New York Online 2020 для СНГ проходит с 13 по 25 октября. Команды разыгрывают призовой фонд в размере $50 тыс и RMR-очки, которые дают право сыграть на грядущем мэйджоре — турнире, который перенесён на неопределённое время.

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