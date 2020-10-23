В Канаде подали коллективный иск против EA Games из-за лутбоксов
В Канаде был подан коллективный иск против компании EA Games. Истцы обвинили разработчика в том, что он получает прибыль от нелегального игорного бизнеса. Претензии авторов иска связаны с платными лутбоксами.
Авторами иска являются два пользователя. Один из них приобретал лутбоксы в игре Madden NFL, а второй — в NHL. Но в иске указываются все пользователи, приобретавшие лутбоксы в любой игре компании с 2008 года.
В иске процитирован Уголовной кодекс Канады, касающиеся регулировки рынка азартных игр статьи. Там утверждается, что лутбоксы должны быть приравнены к азартным играм.
В то же время сейчас в Канаде нет законов, касающихся лутбоксов. Пока в стране не предприняты шаги, направленные на регулировку этого рынка.
- 23 октября 2020
-
00:04
- 22 октября 2020
-
21:53
-
16:54
-
15:51
-
13:55
-
12:59
-
11:51
-
09:56
- 21 октября 2020
-
22:02
-
20:03
-
14:32
-
12:31
-
12:28
- 20 октября 2020
-
19:53
-
19:32
-
14:48
-
12:49
-
12:31
-
11:48
-
09:58
-
02:13
-
01:15
-
00:08
- 19 октября 2020
-
23:00
-
21:37
-
19:59
-
17:24
-
15:57
-
13:38
-
12:57
-
10:48
- 18 октября 2020
-
14:56
-
13:50
-
12:58
-
11:34
Партнерский контент