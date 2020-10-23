В Канаде подали коллективный иск против EA Games из-за лутбоксов

В Канаде был подан коллективный иск против компании EA Games. Истцы обвинили разработчика в том, что он получает прибыль от нелегального игорного бизнеса. Претензии авторов иска связаны с платными лутбоксами.

Авторами иска являются два пользователя. Один из них приобретал лутбоксы в игре Madden NFL, а второй — в NHL. Но в иске указываются все пользователи, приобретавшие лутбоксы в любой игре компании с 2008 года.

В иске процитирован Уголовной кодекс Канады, касающиеся регулировки рынка азартных игр статьи. Там утверждается, что лутбоксы должны быть приравнены к азартным играм.

В то же время сейчас в Канаде нет законов, касающихся лутбоксов. Пока в стране не предприняты шаги, направленные на регулировку этого рынка.