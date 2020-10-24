Чемпион мира по Call of Duty: всегда был против Хабиба, но нет варианта, что он проиграет
Известный киберспортсмен, трёхкратный чемпион мира по Call of Duty Дэймон Барлоу поделился ожиданиями от титульного боя UFC, в котором встретятся россиянин Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи. Поединок состоится сегодня, 24 октября, на турнире UFC 254 в Абу-Даби.
«Я всегда был против Хабиба, но нет варианта, что он проиграет», — написал киберспортсмен в «Твиттере».
Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.
Орловский — Хабибу: давай, не подведи
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