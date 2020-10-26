В FIFA 21 заметили ещё один баг: игроки подпрыгивают в воздух, как персонажи платформеров

Футбольный симулятор от Electronic Arts страдает от обилия багов и ошибок. На днях игроки в FIFA 21 нашли ещё один забавный баг, который заставляет игроков высоко подпрыгивать в воздух. Движения футболистов во время появления этого бага начинают напоминать движения персонажей из игры про Марио и других аркадных платформеров.

Причина бага неизвестна. Как сказал один из фанатов серии на форуме Reddit: «Я играю в FIFA, а мой персонаж — в Space Jam». Space Jam — это спортивная игра в аркадном стиле, которая была выпущена в октябре 1996 года на консолях Sony PlayStation и Sega Saturn.

Напомним, игроки поставили новой части футбольного симулятора от Electronic Arts крайне низкие оценки. Большинство отзывов идёт с 0 баллов. FIFA 21 на PlayStation 4 получила смехотворные 0,8 балла. Версию игры для Xbox One оценили в 1,2 балла, а на ПК игре дали 1,5 балла.