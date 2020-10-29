Референсные видеокарты RTX 3070, 3080 и 3090 в России раскупили за считаные минуты

Сегодня, 29 октября, в 16:00 мск на российском рынке стартовали официальные продажи новых видеокарт от NVIDIA — GeForce RTX 3070, 3080 и 3090. Пользователи сообщают, что через две минуты после старта продаж сайт партнёра DiHouse упал, а спустя ещё три минуты все референсные видеокарты NVIDIA были раскуплены. Несколько видеокарт организаторы продаж разместили на сайте Aliexpress, пытаясь снизить возросшую нагрузку на сайт DiHouse.

Пользователи жалуются не только на невозможность приобрести эти видеокарты, но и на цены. «Наши цены заявлены партнёрами NVIDIA от 60 тысяч, в то время как в США компания продаёт у тех же партнёров видеокарты за $ 499. Это Россия», — пишет один из пользователей.

На данный момент референсные видеокарты серии 3000 купить на сайте партнёра уже невозможно — их нет в наличии. Референсная RTX 3090 продавалась за 136 990 рублей, GeForce RTX 3080 можно было приобрести за 63 490 рублей, а RTX 3070 — за 45 490 рублей.