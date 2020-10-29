«Кто пишет вот эти рейтинги?!» Игроки «Локомотива» реагируют на свои показатели в FIFA 21

Футболисты московского «Локомотива» Маринато Гильерме, Дмитрий Баринов и Дмитрий Живоглядов ознакомились со своими обновлёнными рейтингами в FIFA 21. Судя по реакции, игроки не всеми решениями разработчиков футбольного симулятора были удовлетворены.

Видео доступно на официальном канале «Локомотива» в YouTube.



Релиз FIFA 21 состоялся 9 октября. После того как EA представила рейтинг топ-100 лучших футболистов игры в конце сентября, многие игроки критически отозвались о своих показателях.

В частности, форвард «Тоттенхэм Хотспур» Харри Кейн остался недоволен своей скоростью в игре, а нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку заявил, что разработчики специально занижают рейтинги футболистов, чтобы те, реагируя на это, дополнительно раскручивали симулятор в своих многомиллионных социальных сетях.