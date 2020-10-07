«Посмотрим, что будет после сезона». Кейн остался недоволен своими показателями в FIFA 21

Британский нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн остался недоволен разработчиками футбольного симулятора FIFA 21 после того, как узнал показатели своей скорости в игре — 68 и передач — 80.



«Хм… Скорость 68? Странновато. Возможно, после этого сезона они повысят ещё и показатель моих пасов? Посмотрим..." — заявил Кейн в видео, опубликованном в официальном «твиттере» «Тоттенхэма».

В минувшем сезоне 27-летний форвард провёл за «Тоттенхэм» 29 матчей в английской Премьер-лиге, в которых стал автором 18 забитых мячей и отдал 2 результативные передачи. В сезоне-2020/2021 Харри забил 3 мяча и отдал 6 результативных передач в четырёх стартовых матчах АПЛ.



Релиз FIFA 21 состоится 9 октября. После того как EA представила рейтинг топ-100 лучших футболистов игры в конце сентября, многие игроки критически отозвались о своих показателях.

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