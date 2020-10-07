«Посмотрим, что будет после сезона». Кейн остался недоволен своими показателями в FIFA 21

Британский нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн остался недоволен разработчиками футбольного симулятора FIFA 21 после того, как узнал показатели своей скорости в игре — 68 и передач — 80.
«Хм… Скорость 68? Странновато. Возможно, после этого сезона они повысят ещё и показатель моих пасов? Посмотрим..." — заявил Кейн в видео, опубликованном в официальном «твиттере» «Тоттенхэма».
В минувшем сезоне 27-летний форвард провёл за «Тоттенхэм» 29 матчей в английской Премьер-лиге, в которых стал автором 18 забитых мячей и отдал 2 результативные передачи. В сезоне-2020/2021 Харри забил 3 мяча и отдал 6 результативных передач в четырёх стартовых матчах АПЛ.
Релиз FIFA 21 состоится 9 октября. После того как EA представила рейтинг топ-100 лучших футболистов игры в конце сентября, многие игроки критически отозвались о своих показателях.
- 7 октября 2020
-
21:30
-
15:27
-
15:16
-
14:15
-
13:41
-
12:46
-
12:15
-
11:47
-
11:19
-
01:09
-
00:47
-
00:17
-
00:05
- 6 октября 2020
-
19:30
-
18:48
-
16:33
-
14:00
-
13:47
-
12:26
-
12:03
-
11:09
-
09:11
- 5 октября 2020
-
22:31
-
21:50
-
21:43
-
20:47
-
19:30
-
19:11
-
18:37
-
17:38
-
16:15
-
14:32
-
13:45
-
12:36
-
11:40