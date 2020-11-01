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«Сталкер» почти даром: в Steam распродают серию S.T.A.L.K.E.R. с 70-процентной скидкой

«Сталкер» почти даром: в Steam распродают серию S.T.A.L.K.E.R. с 70-процентной скидкой
Киберспорт 0

В Steam началась Хэллоуинская распродажа. Среди интересных предложений стоит отметить 70-процентные скидки на игры серии S.T.A.L.K.E.R. Акция завершится 2 ноября в 21:00 мск.

  • S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl — 179 руб. вместо 599
  • S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat — 269 руб. вместо 899
  • S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky — 149 руб. вместо 499

Купить набор, в который входят все игры серии, также можно с 70-процентной скидкой. До начала акции он стоил 1 499 рублей. Сейчас — 509 рублей. Распродажа серии доступна по этой ссылке.

Страница Хэллоуинской распродажи находится здесь. Помимо «Сталкера» вы можете приобрести игры серии Metro с 60 и 80-процентными скидками: первые две игры серии — за 83 рубля, а последнюю часть Metro Exodus — за 639 рублей. Страница серии Metro находится по этой ссылке.

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