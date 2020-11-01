Стример набрал 3,3 млн подписчиков за ночь

Пользователь Twitch NeonSniperPanda, специализирующийся на трансляциях Call of Duty Warzone, за одну ночь получил прибавку в размере 3,3 млн подписчиков на свой канал. NeonSniperPanda оказался не рад такому бусту канала — по его мнению, нелегальной накруткой занимаются враги, рассчитывающие на его блокировку.



Пострадавший уже отправил всевозможные запросы в службу поддержки Twitch. Стример просит разобраться в ситуации и не банить его, так как не имеет никакого отношения к накрутке.



Интересно, что теперь NeonSniperPanda входит в топ-40 самых крупных стримеров платформы, при этом его трансляции смотрит в среднем 20–25 человек и число подписчиков не превышало 10 тысяч.