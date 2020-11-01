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Стример набрал 3,3 млн подписчиков за ночь

Стример набрал 3,3 млн подписчиков за ночь
Киберспорт / Call of Duty: Warzone 0

Пользователь Twitch NeonSniperPanda, специализирующийся на трансляциях Call of Duty Warzone, за одну ночь получил прибавку в размере 3,3 млн подписчиков на свой канал. NeonSniperPanda оказался не рад такому бусту канала — по его мнению, нелегальной накруткой занимаются враги, рассчитывающие на его блокировку.

Пострадавший уже отправил всевозможные запросы в службу поддержки Twitch. Стример просит разобраться в ситуации и не банить его, так как не имеет никакого отношения к накрутке.

Интересно, что теперь NeonSniperPanda входит в топ-40 самых крупных стримеров платформы, при этом его трансляции смотрит в среднем 20–25 человек и число подписчиков не превышало 10 тысяч.

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