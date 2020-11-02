Sony планирует поддерживать PlayStation 4 до 2022 года

Президент и исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан в интервью изданию GI.biz рассказал, что его компания намерена поддерживать пользовательскую базу игроков PlayStation 4 ещё в течение двух лет.
«В 2021-2022 годах сообщество игроков на PS4 будет подавляющим большинством в нашей экосистеме. Поэтому нам крайне важно, чтобы они были счастливыми», — говорит Джим.
После выхода PlayStation 5 большинство игр продолжат выходить на старой системе. Например, ближайшие релизы в виде Sackboy: A Big Adventure и Spider-Man: Miles Morales появятся как на PS5, так и на PS4. Но вот ремейк Demon's Souls выйдет исключительно на новой консоли.
PlayStation 4 была выпущена в ноябре 2013 года. На прошлой неделе Sony объявила, что в настоящее время продажи консоли достигли 113,8 млн.
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