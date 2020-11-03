Николай Дроздов прорекламировал дополнение к World of Warcraft

Известный российский телеведущий Николай Дроздов, который долгое время вёл передачу «В мире животных», снялся в рекламном ролике дополнения World of Warcraft под названием Shadowlands. Выпуск шоу «В мире Warcraft» с его участием на своём YouTube-канале опубликовала компания Blizzard.

Дроздов в видео в присущей ему манере рассказал о многоцветии животного мира «Тёмных Земель», куда, по его словам, «сбегутся стайки приключенцев со всего Азерота». Также он поведал о пяти новых зонах — Бастионе, Малдраксусе, Арденвельде, Ревендрете и Утробе.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Blizzard.

Дополнение к World of Warcraft станет доступно 24 ноября 2020 года.

Отметим, что в 2019 году Николай Дроздов снялся в похожем ролике, в котором он рекламировал игру Anthem.