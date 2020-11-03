Бесплатные игры ноября стали доступны для скачивания в PS Plus

Бесплатными ноябрьскими играми в PlayStation Plus стали Middle-earth: Shadow of War и Hollow Knight. Игры уже доступны для скачивания всем подписчикам сервиса. Третья бесплатная игра Bugsnax станет доступна для скачивания 19 ноября после выхода PlayStation 5.

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation Access.

PlayStation Plus – это платная подписка, расширяющая возможности вашей учётной записи и позволяющая максимально полно использовать возможности системы. Подписка позволяет играть в сетевые игры, загружать обновления к играм в режиме покоя, получать эксклюзивный ранний доступ к новым пробным версиями, демоверсиям и бета-тестам, добавляет 100 Гб сетевой памяти для сохранения игр и позволяет скачивать бесплатные игры каждый месяц.

Стоимость подписки PlayStation Plus в России на один месяц составляет – 529 рублей, на три месяца – 1399 рублей, на 12 месяцев – 3299 рублей.