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Стало известно, сколько будет весить COD: Black Ops Cold War на всех платформах

Стало известно, сколько будет весить COD: Black Ops Cold War на всех платформах
Киберспорт / Другие игры 0

Разработчики объявили, сколько будет весить COD: Black Ops Cold War на всех платформах — PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и PC. Релиз игры намечен на 13 ноября.

Для установки игры на компьютерах понадобится 35 Гб для мультиплеера и 82 Гб для полной игры. Если вы захотите установить кампанию, мультиплеер с ультраграфикой и трассировкой лучей, то придётся выделить на диске 125 Гб свободного пространства. На PlayStation 4 и Xbox One игра займёт 95 Гб, на PlayStation 5 — 133 Гб, а на Xbox Series X и S — 136 Гб.

Ранее стали известны окончательные системные требования COD: Black Ops Cold War. Для запуска игры на минимальных настройках графики понадобится 8 Гб ОЗУ и видеокарта уровня GTX 670.

Стали известны финальные системные требования COD: Black Ops Cold War
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