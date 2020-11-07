Блогер сообщил о поломке Xbox Series X через несколько дней после покупки

YouTube-блогер ThePapiGfunk, который занимается обзорами на консоли и игры для них, сообщил о поломке приставки Xbox Series X, которую он приобрёл всего несколько дней назад. О неприятном происшествии он написал на своей странице в «Твиттере».

«Печальные новости. Мой Xbox Series X официально сломан. Он включается, но всё, что вижу, — это чёрный экран смерти», — написал ThePapiGfunk.

Напомним, новые консоли компании Microsoft — Xbox Series X и Series S — поступят в продажу 10 ноября. Стоимость флагманской модели составляет 45 590 рублей, младшая модель продаётся за 26 990 рублей. Накануне стало известно, что по скорости загрузки игр консоль Xbox Series X опережает главного конкурента — PlayStation5.