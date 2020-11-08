Новая часть Mass Effect находится в разработке — над игрой трудится команда ветеранов

BioWare работает над новой игрой во вселенной Mass Effect. Последняя часть в серии — Mass Effect: Andromeda — вышла 21 марта 2017 года и получила смешанные отзывы от критиков из-за обилия ошибок, незахватывающей истории и однообразных миссий.

О следующей части Mass Effect известно немного, но студия говорит, что над ней работает команда ветеранов. Не ожидайте, что игра выйдет в ближайшее время, так как генеральный менеджер BioWare Кейси Хадсон отметил в своём блоге, что проект находится на «ранних стадиях» разработки. Из-за этого разработчики пока не могут поделиться дополнительными подробностями. Единственное, что они показали — это первый концепт арт следующей части Mass Effect.

Первый концепт арт новой игры во вселенной Mass Effect.

Одновременно с новой игрой Mass Effect разработчики анонсировали ремастер первых трёх частей серии, который выйдет весной 2021 года и порадует игроков улучшенной графикой, оптимизацией для разрешения 4К и консолей нового поколения.