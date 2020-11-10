Следующее поколение уже здесь. Глава Xbox поздравил с выходом новых консолей

Глава Xbox Фил Спенсер поздравил российских игроков с выходом консолей Xbox Series X и S.
«Хочу поблагодарить всех фанатов Xbox в России. Следующее поколение уже здесь, и я рад, что российские фанаты смогут по достоинству оценить Xbox Series X и Series S с остальным миром», — сказал Фил в специальном обращении, вышедшем на YouTube-канале Xbox Россия.
Видео опубликовано на YouTube-канале Xbox Россия.
Продажи консолей Xbox Series X и Series S стартовали сегодня, 10 ноября. Розничная цена Xbox Series X в России составляет 45 590 рублей. Младшая модель Xbox Series S продаётся за 26 990 рублей. Где купить и предзаказать Xbox Series X и Series S в России, вы можете посмотреть в заметке ниже. Отметим, что во многих крупных сетевых магазинах все консоли уже разобрали.
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