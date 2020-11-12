Первая PlayStation 5 сломалась ещё до старта продаж

Старт продаж PlayStation 5 ещё не начался, а блогер с YouTube-канала ACG сообщил о поломке новой консоли. PS5 перестала работать после того, как блогер подсоединил к ней внешний накопитель для теста. После этого консоль стала вести себя странно — сообщала о повреждении файлов и запускала процесс восстановления, после чего и вовсе перестала включаться.

«Моя PS5 мертва. Консоль выдавала ошибки и сообщала о проблемах с сетью. Мы с Sony работали над устранением неполадок, пока консоль совсем не умерла», – сообщил блогер в «Твиттере».

PlayStation 5 выйдет 12 ноября 2020 года в США, Канаде, Мексике, Корее, Японии и Австралии. В России дата выхода консоли нового поколения намечена на 19 ноября 2020 года.

Проблемы с работой новых устройств испытывают и игроки на Xbox Series X. Они жалуются на громкие звуки при работе дисковода. В некоторых случая консоль отказывается принимать диски.

Ещё в Сети можно наткнуться на посты и ролики с возгоранием новых консолей. Однако пользователи призывают не верить подобным видео — дым можно легко подделать.