Первая PlayStation 5 сломалась ещё до старта продаж

Старт продаж PlayStation 5 ещё не начался, а блогер с YouTube-канала ACG сообщил о поломке новой консоли. PS5 перестала работать после того, как блогер подсоединил к ней внешний накопитель для теста. После этого консоль стала вести себя странно — сообщала о повреждении файлов и запускала процесс восстановления, после чего и вовсе перестала включаться.
«Моя PS5 мертва. Консоль выдавала ошибки и сообщала о проблемах с сетью. Мы с Sony работали над устранением неполадок, пока консоль совсем не умерла», – сообщил блогер в «Твиттере».
PlayStation 5 выйдет 12 ноября 2020 года в США, Канаде, Мексике, Корее, Японии и Австралии. В России дата выхода консоли нового поколения намечена на 19 ноября 2020 года.
Проблемы с работой новых устройств испытывают и игроки на Xbox Series X. Они жалуются на громкие звуки при работе дисковода. В некоторых случая консоль отказывается принимать диски.
Ещё в Сети можно наткнуться на посты и ролики с возгоранием новых консолей. Однако пользователи призывают не верить подобным видео — дым можно легко подделать.
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