Кабаны и пальба из пулемёта. Фанат S.T.A.L.K.E.R сделал новое видео неофициального ремейка

Независимый разработчик Ivan Sorce не прекращает работу над неофициальным ремейком S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля. Последнее видео на его канале в YouTube он посвятил геймплею на Кордоне и военной базе. Ivan продемонстрировал кабанов, которые разрываются аномалией «Воронка» и произвёл серию выстрелов из пулемёта. На видео можно заметить также обновлённый КПК с переосмысленным интерфейсом.

Видео доступно на YouTube-канале Ivan Sorce.

S.T.A.L.K.E.R. — серия игр, разработанная украинской компанией GSC Game World. Создана в жанре шутера от первого лица с элементами ролевой игры и action-adventure.

События игр разворачиваются в нынешнее время в альтернативном мире на территории Украины, в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС. Согласно сюжету серии в 2006 году зона подверглась неожиданному аномальному воздействию, в результате которого физические, химические и биологические процессы на территории изменились.



Дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 до сих пор неизвестна.