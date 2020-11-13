Кабаны и пальба из пулемёта. Фанат S.T.A.L.K.E.R сделал новое видео неофициального ремейка

Независимый разработчик Ivan Sorce не прекращает работу над неофициальным ремейком S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля. Последнее видео на его канале в YouTube он посвятил геймплею на Кордоне и военной базе. Ivan продемонстрировал кабанов, которые разрываются аномалией «Воронка» и произвёл серию выстрелов из пулемёта. На видео можно заметить также обновлённый КПК с переосмысленным интерфейсом.
Видео доступно на YouTube-канале Ivan Sorce.
S.T.A.L.K.E.R. — серия игр, разработанная украинской компанией GSC Game World. Создана в жанре шутера от первого лица с элементами ролевой игры и action-adventure.
События игр разворачиваются в нынешнее время в альтернативном мире на территории Украины, в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС. Согласно сюжету серии в 2006 году зона подверглась неожиданному аномальному воздействию, в результате которого физические, химические и биологические процессы на территории изменились.
Дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 до сих пор неизвестна.
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