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PlayStation 5 можно купить на eBay за $ 10 тыс.

PlayStation 5 можно купить на eBay за $ 10 тыс.
Киберспорт / Другие игры 0

В США начали перепродавать PlayStation 5, пользуясь нехваткой новинки в магазинах. Следующая поставка приставок ожидается не скоро.

Сейчас на eBay можно приобрести новую игровую консоль PlayStation 5 по цене более 750 тыс. рублей. Та же ситуация происходит в России на популярных площадках, где наценка на новинку составляет в среднем 15-20 тыс. рублей. Есть объявления о продаже приставки за 100 тыс., несмотря на то что продают их обладатели предзаказов.

Продажи консоли PS5 начались 12 ноября в США и Японии, а в остальных странах, в том числе и в России, стартуют 19 ноября. Предзаказ можно оформить за 37 990 рублей за издание приставки без дисковода, а за версию с оптическим приводом придётся заплатить 46 990 рублей.

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