Xbox Series X и Series S чаще всего приобретают из-за Xbox Game Pass

Компания Microsoft на официальном сайте привела статистику первых дней после появления консолей Xbox Series X и Series S на рынке. Из данных следует, что 70% покупателей игровых приставок девятого поколения подписываются на Xbox Game Pass.



Также в Microsoft привели статистика запущенных игр. В премьерный день пользователи запустили в совокупности 3594 различных продуктов для всех четырёх поколений консолей Microsoft. Некоторые владельцы Xbox Series X при этом играли в проекты с первого Xbox. Обратная совместимость новых консолей корпорации является одним из весомых преимуществ в конкуренции с PlayStation 5.



В России консоли Xbox Series X и S доступны для покупки в розничных магазинах и интернет-магазинах начиная с 10 ноября. Розничная цена Xbox Series X составляет 45 590 рублей.