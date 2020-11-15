Xbox Series X и Series S чаще всего приобретают из-за Xbox Game Pass

Компания Microsoft на официальном сайте привела статистику первых дней после появления консолей Xbox Series X и Series S на рынке. Из данных следует, что 70% покупателей игровых приставок девятого поколения подписываются на Xbox Game Pass.
Также в Microsoft привели статистика запущенных игр. В премьерный день пользователи запустили в совокупности 3594 различных продуктов для всех четырёх поколений консолей Microsoft. Некоторые владельцы Xbox Series X при этом играли в проекты с первого Xbox. Обратная совместимость новых консолей корпорации является одним из весомых преимуществ в конкуренции с PlayStation 5.
В России консоли Xbox Series X и S доступны для покупки в розничных магазинах и интернет-магазинах начиная с 10 ноября. Розничная цена Xbox Series X составляет 45 590 рублей.
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