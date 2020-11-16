Аналитики назвали самые популярные мобильные игры во время пандемии

За девять месяцев 2020 года, то есть во время пандемии коронавируса, число загрузок мобильных игр выросло на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в ноябрьском исследовании аналитической компании AppsFlyer. Чаще всего пользователи скачивали гиперказуальные игры — приложения с простейшим управлением и без сюжета.

По данным, которые приводит AppsFlyer, с февраля по август доходы от покупок в мобильных играх выросли на 67%.

Одной из игр, популярность которых возросла во время пандемии, стала Among Us. Её назвали самой популярной игрой сентября 2020 года. Игру скачали 83,8 млн пользователей по всему миру. Это в 40 раз больше, чем в сентябре 2019 года.



В рамках исследования AppsFlyer проанализировал данные о 9,2 млрд установок 13 тыс. приложений.