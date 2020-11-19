Один из самых щедрых меценатов на Twitch задонатил крупные суммы игрокам в Dota 2

Новый игрок состава Evil Geniuses по Dota 2 Дэрил Кох iceiceice Пэй Сян и бывший участник состава Immortals Юн Мин Febby Ким получили щедрые пожертвования от пользователя motar2k. Об этом сообщается на форуме Reddit.
Iceiceice во время стрима на Twitch получил от motar2k в качестве донатов $ 2001, а Febby — $ 1000. Ранее пользователь отправлял донаты игрокам в CS:GO.
Motar2k стал известен после серии крупных донатов Ярославу pashaBiceps Яжомбковскому — польский киберспортсмен получил $ 45 тыс. По словам игрока, это помогло ему с семьёй переехать в новый дом. Пожертвования также получили Джошуа steel Ниссан, Брэкстон swag Пирс, Адам friberg Фриберг и другие стримеры CS:GO.
Ранее Motar2k рассказывал, что занимается строительным бизнесом в ОАЭ. Он отмечал, что делает пожертвования, чтобы поддержать любимых игроков, и не хочет известности.
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