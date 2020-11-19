В GTA Online выйдет самое большое обновление в истории игры

Rockstar выпустила тизер предстоящего обновления для Grand Theft Auto 5. По слухам, обновление должно стать самым большим в истории игры и добавить в GTA Online новую локацию.

В 10-секундном тизере показывается запись с камеры наблюдения, где можно разглядеть труп мужчины на фоне пальм и небоскрёбов. Несколько инсайдеров утверждают, что карта в GTA Online будет расширена за счёт крупного острова, окружённого несколькими мелкими островками.

Ранее Штраус Зелник, глава издательства Take Two, которое владеет компанией Rockstar, заявил, что ожидает от GTA Online установления нового исторического рекорда по числу игроков.

До конца года обновление должно выйти не только в GTA Online, но и в Red Dead Online.