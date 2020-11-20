В GTA Online анонсировали новую локацию и ограбление

Rockstar выпустила трейлер масштабного обновления для онлайн-режима GTA 5. В GTA Online добавят новую локацию — экзотический частный остров Кайо Перико, где будет происходить новое ограбление.
Разработчики назвали новое ограбление самым большим в истории GTA Online. «Приготовьтесь проникнуть на удалённый остров, где находится самый известный в мире торговец наркотиками, в самом большом, самом смелом и насыщенном событиями дополнении Grand Theft Auto Online: The Cayo Perico Heist», — говорится на странице Rockstar Games в «Твиттере».
Стала известна и дата выхода обновления: игроки на PC, PS4 и Xbox One смогут поучаствовать в новом ограблении начиная с 15 декабря. Напомним, игра также доступна на консолях нового поколения — PS5, Xbox Series X и Series S — по обратной совместимости.
- 20 ноября 2020
-
22:52
-
21:55
-
17:54
-
16:57
-
15:00
-
14:16
-
12:56
-
12:06
-
11:01
-
01:38
- 19 ноября 2020
-
23:00
-
22:20
-
19:55
-
19:45
-
18:13
-
16:35
-
15:00
-
14:33
-
12:58
-
12:45
-
10:32
-
00:08
- 18 ноября 2020
-
22:56
-
19:51
-
19:08
-
14:20
-
14:04
-
10:17
-
09:46
-
00:46
- 17 ноября 2020
-
23:32
-
20:00
-
18:00
-
17:31
-
15:11