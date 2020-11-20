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Стали известны детали крупного обновления для онлайн-режима GTA 5

В GTA Online анонсировали новую локацию и ограбление
Киберспорт 0

Rockstar выпустила трейлер масштабного обновления для онлайн-режима GTA 5. В GTA Online добавят новую локацию — экзотический частный остров Кайо Перико, где будет происходить новое ограбление.

Разработчики назвали новое ограбление самым большим в истории GTA Online. «Приготовьтесь проникнуть на удалённый остров, где находится самый известный в мире торговец наркотиками, в самом большом, самом смелом и насыщенном событиями дополнении Grand Theft Auto Online: The Cayo Perico Heist», — говорится на странице Rockstar Games в «Твиттере».

Стала известна и дата выхода обновления: игроки на PC, PS4 и Xbox One смогут поучаствовать в новом ограблении начиная с 15 декабря. Напомним, игра также доступна на консолях нового поколения — PS5, Xbox Series X и Series S — по обратной совместимости.

В GTA Online выйдет самое большое обновление в истории игры
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