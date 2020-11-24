Мэддисон: интересных игр в ближайшие лет 10 ждать не стоит

Российский видеоблогер и стример Илья Maddyson Давыдов предсказал, что в ближайшие 10 лет интересных игр ждать не стоит. Блогер уточнил, что за это время стоит ожидать только сиквел чего-то легендарного или ремейк классики.
К диалогу подключился другой известный блогер Юрий Хованский. Он спросил в комментариях в «Твиттере»: «А как же наши игры, Илья?»
Ранее Мэддисон посоветовал разработчикам Cyberpunk 2077 отложить релиз до 2023 года, чтобы не повторить ошибок авторов Fallout 76 и No Man's Sky.
А ещё блогер назвал консоли развлечением для убогих. «Идиотов легко определить по фоткам с PlayStation 5. Только полный дегенерат будет фоткать себя с этим куском дерьма. У всех нормальных людей мощная пекарня, консоли — развлечение для убогих», — заявил он.
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