До конца года розничные магазины получат больше консолей PlayStation 5

Sony рассказала на своей странице в «Твиттере», когда ждать поступления новой партии PlayStation 5. Компания заявила, что отправит новую партию консолей в магазины до конца этого года.

«Мы хотим поблагодарить геймеров во всём мире за то, что они сделали запуск PS5 самым большим за всю историю консолей. Спрос на PS5 огромен, поэтому мы хотели бы подтвердить, что до конца года розничные продавцы получат больше консолей PS5 — пожалуйста, оставайтесь на связи с местными ритейлерами», — говорится в сообщении компании.

Тираж консолей в первые дни релиза составил от 2,1 млн до 2,5 млн штук во всём мире. Отмечается, что в США, Мексике, Японии, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее было реализовано от 1,3 до 1,6 млн игровых приставок, а 19-го числа Sony смогла продать ещё от 800 до 900 тыс. устройств во всём мире. При этом около 660 тыс. удалось реализовать в Европе.