Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Пользователи обнаружили, что PlayStation 5 записывает радостные крики геймеров

Пользователи обнаружили, что PlayStation 5 записывает радостные крики геймеров
Киберспорт 0

Пользователи Reddit обнаружили, что в PS5 при получении достижения происходит автоматическое сохранение небольшого клипа с моментом радости. Геймерами было подмечено, что в этот же момент через геймпад DualSense также происходит запись эмоций игроков.

Пользователь с никнеймом helloiamjack во время прохождения ремейка Demon's Souls одолел одного из боссов и заработал достижение, издав при этом радостный возглас. Пересмотрев запись, он заметил, что консоль записала, в том числе его крик.

В комментариях многие подтвердили, что у них происходила аналогичная ситуация. Перед получением достижений, по их мнению, лучше отключать микрофон в контроллере.

Напомним, стоимость PlayStation 5 в России составляет 46 999 рублей. Версия без дисковода обойдётся в 37 999 рублей. Однако приобрести консоль из-за высокого спроса довольно непросто.

До конца года розничные магазины получат больше консолей PlayStation 5
Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020