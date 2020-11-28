Пользователи обнаружили, что PlayStation 5 записывает радостные крики геймеров

Пользователи Reddit обнаружили, что в PS5 при получении достижения происходит автоматическое сохранение небольшого клипа с моментом радости. Геймерами было подмечено, что в этот же момент через геймпад DualSense также происходит запись эмоций игроков.



Пользователь с никнеймом helloiamjack во время прохождения ремейка Demon's Souls одолел одного из боссов и заработал достижение, издав при этом радостный возглас. Пересмотрев запись, он заметил, что консоль записала, в том числе его крик.

В комментариях многие подтвердили, что у них происходила аналогичная ситуация. Перед получением достижений, по их мнению, лучше отключать микрофон в контроллере.



Напомним, стоимость PlayStation 5 в России составляет 46 999 рублей. Версия без дисковода обойдётся в 37 999 рублей. Однако приобрести консоль из-за высокого спроса довольно непросто.